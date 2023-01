Lörrach Mit Humor gegen das Elend

funktioniert. Und das ist auch unsere Aufgabe: Dieses Elend der Welt in gute und schlaue Unterhaltung zu übertragen.

Ein weiteres Beispiel: Zur Wahl in Italien schlüpfe ich in die Rolle eines italienischen Kochs, der ein neues Nationalgericht vorstellt: „Involtini Salvini mit Tagliatelle Meloni puttanesca“. Das kommt gut an.

Frage: Alleinstellungsmerkmal Ihres Jahresrückblicks ist ja die Mitwirkung zweier virtuoser Musiker als Badisches Sympathie Orchester.

Absolut. Michael Summ und Gerd Maier sind extrem wichtig für den „Jahresrockblick“. Natürlich gibt es auch einige Nummern aus meinem Solo-Programm. Die werden dann zum Teil mit Musik unterlegt, das toppt das Ganze. Ansonsten schreibe ich die Songs, anschließend komponiert und arrangiert Michael Summ die meisten Lieder. Es gibt kaum Cover-Versionen, eine der wenigen ist der Nicole-Hit „Ein bisschen Frieden“, der bei uns zu „Ein bisschen Frieren“ mutiert. Die Zusammenarbeit mit den Musikern macht wahnsinnig Spaß. Rock’n’Roll ist natürlich auch dabei. Ich bin richtig stolz auf diese großen Musiker, Michael Summ beispielsweise hat ein eigenes Studio in Freiburg und hat auch schon in Los Angeles gearbeitet. Die beiden machen ja schon das dritte Jahr bei meinem Jahresrückblick mit. Ich freue mich auf jeden Abend, auch wenn wir dieses Jahr nicht ganz so viele Termine haben. Wir haben uns ein bisschen regionalisiert und treten nur in Baden-Württemberg und angrenzend auf.

Frage: Spielt die Regio thematisch eine Rolle?

Wenig. Es ist schon ein Jahresrückblick rund um die Welt. Zum Beispiel blicken wir auf den Iran und die unheimlich tapferen Frauen dort. Dazu haben wir eine Hommage im Programm. Dann der Blick auf Italien, und wir schauen auch auf die Schulmassaker in den USA – nicht unbedingt lustig, aber trotzdem mit skurrilen Elementen. Wussten Sie zum Beispiel, dass die US-Waffenlobby eine Kinderbuchautorin beauftragt hat, sie solle die wichtigsten Märchen so umschreiben, dass die Kinder bewaffnet sind – kein Witz. Das war natürlich eine Steilvorlage. Also erzähle ich Hänsel und Gretel so, als ob sie Waffen getragen hätten...Wir versuchen aus den schlimmsten Ereignissen einen lustigen Kern herauszuarbeiten.

Frage: Kommen denn auch noch die Klassiker wie die Roten Brüder von der SPD vor?

Winnetou darf nicht sterben.

Frage: Welche Nachricht aus 2023 ging Ihnen so richtige an die Nieren?

Das war schon der Ukraine-Krieg. Freunde von mir haben eine ukrainische Mutter mit Kindern bei sich aufgenommen. Diese hat täglich mit ihrem Mann in der Ukraine telefoniert. Kurz vor Weihnachten hat er mit ihr aus dem Schützengraben gesprochen. Plötzlich hat es einen Schlag gegeben, eine Granate hat ihn getroffen, er war sofort tot. Gerade so etwas Personifiziertes führt einem dann das ganze Ausmaß des Schreckens vor Augen. So etwas ist aber natürlich kein Thema für unseren Jahresrückblick.

Frage: Bestimmte Themen lassen sich nicht satirisch aufarbeiten, oder?

Wenn einem kein kabarettistischer Dreh einfällt, der tiefer bohrt, sollte man generell die Finger davon lassen. Ich glaube aber, das ist in unserem Programm gut gelungen.

Frage: Sie setzen keinen Schwerpunkt, sondern machen eine Tour d’horizon?

Es sammeln sich übers Jahr einfach die verschiedensten Themen an. Wenn dann natürlich so etwas Skurriles wie der Putschversuch dazu kommt, ist das ein gefundenes Fressen. Wenn es nicht eigentlich so erschreckend wäre, dann könnte man das tatsächlich als Posse à la Augsburger Puppenkiste sehen. Das Thema ist oberflächlich lustig, zeigt aber eigentlich eine tiefe Krise unserer Gesellschaft. Das sind ja schon fast Nachahmer der Kapitolstürmung oder der Ereignisse in Brasilien.

Frage: Sie sind 70. Werden Sie als Kabarettist mit den Jahren milder, böser, verzweifelter?

Besser!

Frage: Ich entnehme dem, dass Sie weiter Lust auf die Bühne haben?

Immer mehr. Ich plane noch ganz viele Projekte, mehr als ich wahrscheinlich realisieren kann. Das nächste wird im Mai das Programm mit Matthias Deutschmann über 175 Jahre Badische Revolution sein. Da sind wir auch im Burghof.

Frage: Woher kommt diese Energie?

Ich bin ein renitenter Rentner. Ich habe immer noch diese Lust, die Welt zu beobachten, zu erspüren und daraus dann hoffentlich kluge Unterhaltung zu destillieren. Das ist mein Lebenselixier. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Daheim sitzen, Fernsehn schauen und bisschen Fahrrad fahren? Das kann es ja nicht sein! Ich habe Lust an der Arbeit, und ich wüsste nicht, warum ich bin 65 oder 70 hätte aufhören sollen.

Frage: Dann muss die Corona-Zeit ja für Sie besonders schlimm gewesen sein?

Ja. Da habe ich gemerkt, wie abhängig ich von der Bühne bin. Das Phänomen, dass man nicht mehr viel weggegangen ist, sich ein Stück weit eingeigelt hat, das hat mich nachträglich an mir selbt geärgert. Und diese Zurückhaltung bleibt nach wie vor bei vielen bestehen.

Frage: Blicken wie auf die junge Generation. Bedauern Sie diese angesichts der vielen Weltkrisen? Oder sehen Sie sie eher kritisch?

Ich sehe ja auch positive Sachen in der Welt. Zum Beispiel die wahnsinns-mutigen Frauen im Iran. Und auch die selbtklebenden Umweltschützer: Man muss n nicht alles toll finden, was die machen. Aber es zeigt: Es passiert was. Das macht Mut.

Das Gespräch führte Gabriele Hauger