Lörrach: Mit KI, VR und weiteren Innovationen Geschäftsmodellen neuen Schub verleihen

Im Schuh befindet sich ein Chip mit Informationen und Bestelloptionen. Foto: Marco Fraune

In einem Sportschuh-Paar ist wenige Meter entfernt ein Chip eingeklebt, aus dem viele Hintergrundinfos übers Handy abgerufen und der Schuh dann direkt in einer bestimmten Farbe bestellt werden kann – stationärer Handel und das Online-Geschäft gehen hier eine Verbindung ein. Hemmschwellen können an einer anderen Stelle abgebaut werden, wenn beispielsweise eine Kaffeerösterei zum Ausprobieren neuer Sorten einlädt – ähnlich wie schon bei einer Bierboutique in Konstanz praktiziert.

Impulse für Wandel

„Wir spüren, dass es Veränderungen gibt, deswegen wollen wir Impulse setzen“, freute sich Ziegler-Jung bei der Eröffnung über die dreitägige Interaktionsmöglichkeit mit fachlichen Hintergründen. „Was nutzt die beste Technologie, wenn es keine Nachfrage gibt“, soll auch der Markt erschlossen werden. Oberbürgermeister Jörg Lutz habe auch schon erklärt, dass in fünf bis zehn Jahren die Menschen fragen, warum man gewisse Anwendungen nicht schon immer hatte, ähnlich wie mit der Nutzung der Smartphones.