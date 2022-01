Lörrach Mit Lernhilfe zum Abschluss

Von Regine Ounas-Kräusel

Lörrach. Najib Köllhofer kam vor sechs Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. In Afghanistan hatte er keine Schule besucht, in seiner Muttersprache Persisch trotzdem etwas Schreiben und Lesen gelernt, außerdem ein wenig Englisch. In Deutschland ergriff er die Chance, die ihm Schulbildung hier bot: Hauptschulabschluss in einer eigens auf Jugendliche mit nicht-deutscher Muttersprache spezialisierten Klasse an der Gewerbeschule, danach die Berufsfachschule „Elektrotechnik“, 2018 schließlich ein Lehrvertrag bei Mondelez in Lörrach.