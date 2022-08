Lörrach Villa Feer verzichtet weitgehend auf Personal

Ab November abends geschlossen

Künftig wird Kathrin Grether im Wesentlichen den Küchenpart bestreiten, wobei sie in der Vorbereitung von Kathrin Bucher unterstützt wird, während die Villa Feer-Chefin sich verstärkt um den Service kümmert. Nach dem Mittagsgeschäft werden als Neuerung bis 17 Uhr hausgemachte Desserts sowie verschiedene Eis- und Sorbetsorten angeboten. Abends öffnet das Restaurant mit seinen 28 Plätzen im Innern und weiteren 28 im Garten nur noch auf Anfrage für Familien- oder Geschäftsfeiern und dergleichen

Die Patronin weiß, dass es ambitioniert ist, mit zwei Personen und allenfalls gelegentlich mit einer Aushilfe den Gastrobetrieb zu stemmen. Doch sie und ihre Kollegin gehen die neue Situation voller Elan und Zuversicht an. „Wir werden nur so viele Reservierungen annehmen, wie wir meistern können, um unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden“, betont Bucher. Ein wöchentliches Mittagsmenü wird es weiterhin geben, ebenso „eine laufend wechselnde, kleine Karte mit unseren Lieblingsgerichten der letzten zehn Jahre“.

Mit Entwicklung sehr zufrieden

Kathrin Bucher, die aus Haltingen stammt und vor ihrer Selbstständigkeit in international renommierten Häusern tätig war – unter anderem fast neun Jahre in einem Sterne-Restaurant in Schottland, danach in Amsterdam als Küchenchefin in einem Fischrestaurant –, ist mit der Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren „sehr zufrieden“. Sie pflegt eine moderne, gehobene, aber bodenständige Küche mit regionalen Produkten.

Einen Michelin-Stern zu erlangen, sei nie ihr Bestreben gewesen. Sie habe bei ihren Engagements in Sterne-Küchen den Druck erlebt, der damit verbunden sei. „Viel wichtiger ist es doch, dass die Gäste zufrieden sind.“

Alles sei in den ersten zehn Jahren sehr gut gelaufen. Das positive Feedback „der vielen tollen Stammgäste“ sei beste Motivation gewesen, unterstreicht die leidenschaftliche Köchin, die kurz vor Abschluss ihrer Lehre im Königshof München die Stadtmeisterschaft der Köche gewonnen hatte.

„Jammern hilft nicht“

Man müsse immer mit neuen Ideen und Kreativität versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen, verdeutlicht Kathrin Bucher und fügt hinzu: „Jammern hilft nicht.“

Selbst die Corona-Zeit bezeichnet sie für ihr Haus als eine „schöne Zeit“, denn mit dem Angebot „Villa Feer in the Box“, also Menüboxen mit Anleitung zum Fertigkochen zuhause, habe man einen Volltreffer gelandet und dadurch auch neue Gäste gewonnen. Und nach Corona habe sie zwar die Öffnungszeit um einen weiteren Tag auf noch vier Öffnungstage reduziert, doch dadurch Kosten gespart und den gleichen Umsatz erzielt.

Besonderes Angebot für Hundebesitzer

Jetzt wird am 1. November ein neues Kapitel in der denkmalgeschützten Villa Feer eingeläutet. „Wir probieren es aus und lassen es auf uns zukommen“, sagen beide Frauen unisono.

Denn: Das denkmalgeschützte Haus, im Jahr 1900 erbaut, ist auf den Hund gekommen. Sowohl Kathrin Bucher als auch Kathrin Grether wollen sich als begeisterte Hundefans einen „Traum erfüllen“ und verstärkt auf Gäste mit Hunden eingehen. So wird es künftig auch ein Angebot für Vierbeiner geben: Die Köchinnen bereiten selbstgemachte Leckerli, Hundemuffins, Hundeeis oder eine personalisierte Hunde-Geburtstagstorte zu, die in einer alten Verkaufstheke präsentiert werden und erworben werden können.