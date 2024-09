Auf der Kreisstraße 6333 ist am Montag gegen 17 Uhr ein Motorradfahrer unweit der Autobahnauffahrt gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 20-Jährige war in einer Kurve zu Fall gekommen und von der Straße gerutscht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.