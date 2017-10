Lörrach „Mit Nino ist es ’Liebe für immer’“

Von Beatrice Ehrlich

Manchmal kann es ein lange vergessener Gegenstand sein, der Jugenderinnerungen wach ruft. Bei Uschi Ankelin aus Lörrach war das die Heckklappe einer BMW-Isetta mit Nummernschild, die sie auf der Auktionsplattform Ebay entdeckte und mit der sie ganz besondere Erinnerungen verbindet.

Lörrach. Sie war wie elektrisiert: Genau diese Heckklappe war vor vielen Jahren in der legendären Musik-Sendung „Formel 1“ ihrem Teenager-Idol Nino de Angelo überreicht worden. Total verknallt sei sie Anfang der 80er-Jahre in den „süßen Italiener“ gewesen, erinnert sie sich. Bis hin zum beleuchteten Nummernschild steht ihr jedes Detail vor Augen. Nun möchte sie Nino de Angelo die Heckklappe noch einmal in Erinnerung rufen, dieses Mal mit ihr selbst als Überbringerin.

Ankelin zählt die Tage bis es so weit ist: Am kommenden Montag wird sie in der ersten Reihe sitzen, wenn Nino de Angelo im Bürgerzentrum in Bruchsal auftritt. Ihr Plan: Mit der Heckklappe auf’s Bühnensofa gebeten zu werden, um dort mit Nino über vergangene Zeiten zu plaudern, wie er es immer mal wieder bei seinen Konzerten macht.

Der Titel von Nino de Angelos aktueller Tournee, „Mr. Jenseits von Eden-Tour“, spielt auf den Schlagertitel an, mit dem der Karlsruher mit italienischen Wurzeln 1984 die deutschsprachigen Charts eroberte. Damals sammelte Uschi Ankelin alles, was sie von Nino de Angelo bekommen konnte. Die Wand ihres Jugendzimmers zierte ein lebensgroßer Bravo-Starschnitt des dunkeläugigen Schlagersängers. „Das war genau mein Typ“.

Die jüngere Schwester, mit der sie bis dahin das Zimmer geteilt hatte, sei schließlich in ein eigenes Zimmer gezogen, so schrecklich fand sie es, von einem fremden Mann angeschaut zu werden. Anders ihre große Schwester Uschi: für sie war die Formel-1-Sendung ein Höhepunkt, auf den sie allwöchentlich hinfieberte. Aktuelle Musik habe der Moderator Peter Illmann dort vorgestellt, die ersten Musikvideos, oft direkt im Studio gedreht. „Vor allem Nino fand ich total toll“, erinnert sie sich, das Lied „Engel und Teufel Luisa“ habe sie damals total begeistert.

Unvergessen ist ihr auch die Dekoration des Studios – „immer so tankstellenmäßig, mit Schrottautos im Hintergrund.“ Damals hätte sie sich sicher nicht träumen lassen, dass sie so ein Autoteil einst selbst ihr Eigentum nennen würde.

Und heute? Schwärmt Uschi Ankelin, aktives Mitglied in der Nino de Angelo-Fangemeinschaft, wieder für den gereiften Schlagerstar. „Mit Nino ist es ’Liebe für immer’“, lacht sie in Anspielung auf einen weiteren De Angelo-Titel. Den einstmals Angehimmelten hat sie schon mehrmals persönlich getroffen. Auf einem Foto auf ihrer Facebook-Seite hat er sogar den Arm um sie gelegt.

Auf Ninos Spuren hat die Einzelhandelskauffrau, die allein lebt, sogar ein neues Hobby für sich entdeckt: das Reisen. In Österreich beispielsweise sei sie noch nie gewesen, bis sie kürzlich Karten für ein De-Angelo-Konzert in Graz erstanden habe. Die günstigste Fahrtmöglichkeit herauszusuchen und dann – immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln – loszuziehen, mache ihr großen Spaß, berichtet sie. Nach Graz habe die Zugfahrt elf Stunden gedauert. Lesen, Häkeln, Unterhaltungen mit anderen Reisenden, alle zwei Stunden ein Kaffee im Bordrestaurant, als Präventionsmaßnahme gegen dicke Beine: „Ich hab’s genossen“. Als nächstes stehen Kaiserslautern und Koblenz auf dem Programm – alles dank Nino.

Für kurzentschlossene Nino-de-Angelo-Fans bietet Ankelin eine Mitfahrgelegenheit zum Konzert im Bürgerzentrum Bruchsal am 16. Oktober, 20 Uhr. Karten sind noch in Vorverkauf erhältlich. Kontakt: Tel. 0176/ 228 12 768