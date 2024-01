Lörrach: Mit Optimismus und Solidarität ins neue Jahr

Annette Eckstein, Grundschullehrerin: „Ich schätze die hohe Qualität des sozialen Miteinanders in Lörrach, mit den vielen Ehrenamtlichen und Gruppen. Aber die Situation an den Grundschulen ist desaströs. Man sollte lieber eine Milliarde in die Bildung investieren anstatt in Rüstung: für Lehrer, Sozialarbeiter und weiteres Personal.“ Sie würde gerne die Inklusion behinderter Kinder umsetzten, sagte Eckstein: „Aber dafür braucht es multiprofessionelle Teams.“

Gudrun Schemel, Geschäftsführerin der Caritas im Kreis Lörrach: „Trotz aller Schwierigkeiten wünsche ich mir gesellschaftlichen Zusammenhalt und weiterhin Solidarität. Die Diskussionen über das Bürgergeld machen mir Sorgen. Und auch bei engen öffentlichen Haushalten darf man das Soziale nicht vergessen.“

Margarete Kurfeß, Gemeinderätin: „Ich fand die Veranstaltung heute sehr schön. Ich freue mich, dass das Free Cinema die Lisa-Rees-Medaille bekam, weil es von Jugendlichen geführt wird.“ Die Gesellschaft lebe von der Jugend, betont sie auch. Sie hoffe, dass bei den Gemeinderatswahlen 2024 ein Großteil der Bevölkerung die demokratischen Parteien wähle und dass die Toleranz in der Stadtgesellschaft erhalten bleibe.

Natali und Jürgen Fessmann, IG Verkehr: „Wir hoffen, dass es 2024 besser wird als 2023 und in den Corona-Jahren.“ Solidarität sei in schwierigen Zeiten wichtig: „Die Gesellschaft muss an einem Strang ziehen - das betrifft uns alle. Deutschland hat gute Fachleute. Ich hoffe, dass die sich melden und anpacken“, so Natalie Fessmann. Das Ehepaar wünschte sich gute Bedingungen für Migranten und für Jugendliche. Beide begeisterten sich für die jungen Musiker, die den Neujahrsempfang mit ihrem Können bereicherten.

Oliver Bohn, Unternehmer aus Lörrach (Inhaber eines Friseursalons und einer Friseurschule): „Die zuständigen Politiker müssen Entscheidungen treffen. Wir Unternehmer müssen wissen, wohin die Reise geht.“ Völlig unklar sei zum Beispiel, wie die Bundesregierung ihre Sondervermögen finanzieren wolle und ob deshalb Steuererhöhungen zu erwarten seien. „In der Kommunalpolitik fühle ich mich aber gut aufgehoben.“

Michael Lindemer, Obergildenmeister der Narrengilde Lörrach, fand es wichtig, dass Menschen über alle Grenzen hinweg miteinander statt übereinander reden. Die Fasnachtssaison bestreite die Gilde diesmal mit einem jungen Vorstandsteam, das die Aufgaben zwar nicht mit der Routine der Vorgänger, aber mit einem gewissen „Kribbeln im Bauch“ angehe, erzählte er: „Das ist für mich als Obergildenmeister ein gutes Gefühl.“

Monika Neuhöfer-Avdic, Bürgermeisterin: „Ich wünsche mir mehr Gelassenheit auf allen Ebenen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Zukunft haben.“ Man müsse die Ärmel hochkrempeln und Probleme anpacken.

Gabi Rossi, Verkäuferin: „Ich wünsche mir Frieden auf der ganzen Welt. Dass die Leute ein bisschen dankbar sind, dass sie gut miteinander umgehen und Kompromisse schließen.“ Außerdem wünsche sie sich, dass mehr Jugendliche ein Handwerk lernen und bedaure, dass es so viele Insolvenzen gebe, auch bei Geschäften in Lörrach.

Uwe Claassen, früherer Geschäftsführer der Regiomesse und ehemaliger Gemeinderat, bezog sich auf die Rede von Oberbürgermeister Jörg Lutz beim Neujahrsempfang: Die Stadt müsse die Digitalisierung der Verwaltung eigenständig umsetzen, auch wenn Bund und Land die Technik dafür nicht im nötigen Umfang bereitstellen würden: „Im Haushalt ist der Betrag für Personal und Organisation sehr hoch. Der muss dringend reduziert werden.“