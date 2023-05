Lörrach Mit Sensen die Insekten schützen

Rückblick

Die Ortsgruppe hat auch 2022 wieder zu verschiedenen Bauvorhaben Stellung genommen, etwa zur grundsätzlich gutgeheißenen Verdichtung der Bebauung in den Gebieten Hofmatt in Brombach sowie Neue Mitte Nordstadt in Lörrach. Das Neubaugebiet Tumringen Nord wurde in einer Stellungnahme abgelehnt, weil die dort geplanten Ein- und Zweifamilienhäuser unzeitgemäß seien und zu viel Fläche verbrauchten.

Ansonsten standen eine Reihe von Veranstaltungen auf der Jahresagenda: die Teilnahme mit einem eigenen Stand am Blumenmarkt am Alten Marktplatz, die Durchführung eines Mäh- und Dengelkurses in der Gärtnerei Berg in Binzen sowie die Veranstaltungen „Das Wasser in der Gärtnerei“, „Teiche am Tüllinger“ und „Radführung rund um das Lörracher Wasser“ im Rahmen des „Erlebnisprogramms Was(s)erleben“. Des Weiteren beteiligte sich die Ortsgruppe an der Fotoausstellung „Grün statt Grau“ im Hebelsaal des Dreiländermuseums und am zugehörigen Rahmenprogramm. Zusammen mit dem „Runden Tisch Klima“ lancierte der BUND außerdem das „Schottergartenprojekt“, das versiegelten Flächen zu neuem Leben verhelfen soll.