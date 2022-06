Lörrach Mit Sommerfest alte und neue Kunden begeistern

„Einbruch ist gestoppt“

Lörrachs Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung hob am Mittwoch im Gespräch darauf ab, dass die Leute weiter in der Stadt etwas erleben sollen. Außerdem fänden sich auch für die zwischenzeitlichen Leerstände Nachnutzungen. „Den Einbruch, der sich abgezeichnet hat, haben wir stoppen können.“ Mit der am heutigen Donnerstag beginnenden Passantenbefragung in der Innenstadt wolle man auch hinsichtlich der Bedürfnisse ins Gespräch kommen. Aus dem reinen Versorgungseinkauf solle ein Verweilen und Genießen werden, hofft Ziegler-Jung. Doch die Menschen müssten es angesichts der Pandemie wieder üben, die Nähe aushalten und es auch wollen. Die Verantwortlichen wissen zugleich, dass bei einer zu vollen Stadt ein anderer Teil der Kundschaft nicht in die Stadt kommt.

Während Breuer durchaus die wohlsituierte Schweizer Kundschaft in den Blick nimmt, macht sich Schneider wenig vor. „Der Schweizer kommt vor allem, weil die Preise günstig sind.“ So müssten viele auch hier einkaufen, da es im eigenen Land zu teuer ist.

Erst einmal ist die Wirtschaftsförderin aber zufrieden. So sei es überwältigend, wie Lörrach nach zwei Jahren Pandemie dastehe.

Breuer bemerkt hingegen, dass die Frequenz noch sehr volatil sei, also die Stoßzeiten schwer voraussagbar seien.

Verschiedene Aktionen

Rund ums Sommerfest gibt es verschiedene Aktionen. An der Tumringer Straße werden erstmals Sonnenliegen bereitstehen, am Samstag gibt es zwei Bühnen und die Achse Bahnhofplatz, Senser Platz und Meeraner Platz soll eine breite Palette bieten. „Das testen wir jetzt“, setzt Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung darauf, nicht nur auf die Innenstadt fokussiert zu sein. Es sei ein „Versuchsballon“.

Fünf Autohäuser werden an der Grabenstraße ausstellen. Spaß und Mitmach-Aktionen gibt es in Form von Showpräsentation & Workshops lokaler Tanzschulen auf dem Meeraner Platz, konkret am Samstag ab 13 und 15 Uhr (Dance Energy) sowie am Sonntag von 13.30 bis 15 Uhr (move dancebase), ab 16.30 sowie 17.30 Uhr (Tanzwerk). Hinzu kommen Kinderaktionen, -karusell, Hüpfburg und attraktive Gewinnspiele.

Als kulinarische Delikatessen stehen Spiralkartoffeln, Crèpes, Softeis und vieles mehr auf der Speisekarte.

Verschiedene Bands

Das Sommerfest findet am Wochenende, 9. und 10. Juli, statt. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt um 13 und endet um 18 Uhr.

Folgende Bands spielen, was Werner Büche vom Jazztone organisiert hat: Am Samstag tritt die Steel Band Funland Serenaders aus der Schweiz auf dem Marktplatz ab 13.30, 15 und 16.30 Uhr auf, die Lazy River Jazz Band ist auf dem Bahnhofsplatz ab 13, 14.30 und 16 Uhr zu hören. Am Sonntag tritt auf dem Marktplatz das Art of Jazz Orchestra, eine Big Band aus Frankreich, auf, ab 13.30, 15 und 16.30 Uhr. Auf dem Bahnhofsplatz startet die Ritmo Jazz Group feat. Raymaluz um 13, 14.30 und 16 Uhr. An der Tumringer Straße ist Hot Pepper Six ab 13, 14.30 und 16 Uhr.