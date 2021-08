Lörrach Mit Temperament und emotionaler Tiefe

Souverän bot sie Chansons, Pop und Soul dar – gesanglich sicher und vielfältig wie immer. Einige weltbekannte Stücke hatten die beiden Künstler ausgewählt: „I like you“, „Corner of the earth“ oder zum Abschluss eine Variantion des Sting-Klassikers: „I’m an english girl in New York“. Der musikalische Abend wurde zu keinem Zeitpunkt langatmig: Im klugen Wechsel von temperamentvollen und zärtlichen Liedern voll emotionaler Tiefe hielt Lais den Spannungsbogen.

Und sie brachte neben dem facettenreichen Repertoire eine weitere Überraschung mit auf die Bühne: ihre Nichte Vera. Nicht nur als Solistin trat die junge Frau auf, beide gestalteten eindrucksvolle Duette. Dabei nahm sich die stimmgewaltige Lais sensibel zurück: Weil sie die junge Sängerin nicht dominieren wollte, agierte sie als erfahrene Begleiterin. Eindrucksvoll: der Song „Lieblingsmensch“ – da waren musikalische Partnerschaft und Gleichklang im Verständnis klar zu hören. Vera war die Freude über den gelungenen Auftritt in dieser fast familiären Umgebung anzusehen.