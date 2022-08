Lörracher Hebelschule Mit Tradition – und voller Leben

Musik und Lesen als weitere Pfeiler

Neben Sport gibt es das musikalische Profil, auch durch die Kooperation mit der Musikschule – Singklassen, Musical-AG und vieles mehr.

Den dritten Pfeiler bildet das Profil „Lesen“. Einerseits gibt es die gut sortierte und von allen Klassen genutzte Bibliothek, andererseits bilden Aktionen wie Vorlesewettbewerbe, Lesepaten, Autoren-Lesungen und Teilnahme am landesweiten Fredericktag die Grundlage für die Lust am Lesen. Die pädagogischen Ziele der Hebelschule sind Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit, was die Kinder unter anderem bei offenen Unterrichtsformen unter Beweis stellen.

„Schon früh hat die Hebelschule eine zentrale Rolle für die Stadt Lörrach und die Stadtgrenze hinaus gespielt. Wir sind stolz, eine Grundschule mit dieser langen Historie und heutigem Profil an zentraler Stelle in Lörrach vorfinden zu dürfen,“ betont Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Stationen einer Entwicklung

Das Schulgebäude wurde im Jahr 1871/72, südlich des alten Friedhofs, des heutigen Hebelparks, errichtet, als das Großherzogtum Baden Teil des Deutschen Kaiserreiches wurde. Das Gebäude hatte zu dieser Zeit 15 Schulräume, ein Prüfungszimmer, zwei Besprechungsräume sowie die Wohnung für jeweils einen Lehrer und einen Diener. Interessantes Detail: Im Keller wurden Brausebäder für die Öffentlichkeit errichtet.

Mit einer großen Feier wurde die Schule für 725 Kinder am 27. Oktober 1872 eingeweiht. Dazu gab es ein Festgeläut der Kirche und Böllerschießen. Die Hebelschule war damals die größte Schule zwischen Freiburg und Konstanz und war dafür hochgeschätzt. 16 Stunden Unterricht pro Woche standen auf dem Programm.

Die Hebelschule bekommt ihren Namen

1892 wurde die erste Turnhalle gebaut und das Fach Französisch für Begabte ab Klasse vier eingerichtet. Die Schülerzahl wuchs enorm und schnell an: Mittlerweile gingen 1300 Schülerinnen und Schüler in die Schule. Lörrach hatte damals 10 000 Einwohner. 1910 weihte die Schule das Denkmal ein, das an Johann Peter Hebel (1760-1826) erinnert. Bereits zwei Jahre zuvor hat sich die Hebelschule nach dem Dichter benannt. Auch der Park vor der Schule trägt seinen Namen.

Im Ersten Weltkrieg diente die Hebelschule als Lazarett. 1916 gab es einen Luftangriff auf Lörrach und die Gegend um den Hebelpark wurde getroffen. Dabei wurde das Dach der Schule stark beschädigt. Der Zweite Weltkrieg und der Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 veränderte vieles.

Das Militär beschlagnahmte die Schule fast komplett, der Unterricht wurde dem Kriegsgeschehen untergeordnet. Zum Schulalltag und zur Pflicht gehörte der „deutsche Gruß“. Jüdische Weihnachtslieder waren verboten.

Der Krieg fand sein Ende mit dem Einmarsch der Franzosen 1945. Große Schäden am Gebäude und Mangelernährung sowie fehlendes Heizmaterial waren nach dem Krieg in der Schule an der Tagesordnung.

Ausstellung und Publikation zum Jubiläum

Eine Ausstellung zum Jubiläum, die die Geschichte der Hebelschule zeigt, gibt es im Hebelsaal des Dreiländermuseums bis zum 11. September zu sehen. Eröffnet wurde sie am 27. Oktober – auf den Tag genau 150 Jahre nach der Einweihung des Schulgebäudes. Teil der Ausstellung sind historische Fotos, frühere Unterrichtsgegenstände und eine alte Schulbank, die einen Eindruck davon vermittelt, wie Schüler früher im Klassenzimmer saßen. Eine bunte Fotoshow zeigt die Lebendigkeit der heutigen Hebelschule.

Auch eine neue Publikation in der Reihe „Lörracher Hefte“ zur Hebelschule von Hubert Bernnat ist in Vorbereitung, der auch die Ausstellung im Museum kuratiert hat.