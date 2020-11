Lörrach Mit Zuversicht und Skepsis

Sie sei angesichts der angedachten Variante für die Fridolinschule „derzeit noch skeptisch“, sagte Schulleiterin Christine Mörth. Es müsse nun geprüft werden, ob unter den genannten Voraussetzungen genügend Platz für eine dreizügige Grundschule im offenen Ganztagsbetrieb vorhanden sei, sagte sie.

Bei einer neuen Sporthalle sollte die Möglichkeit gegeben sein, diese auch als Aula nutzen zu können.

Das HTG

Nachdem mit dem Bau des dritten Gymnasiums in den kommenden zehn bis 15 Jahren nicht zu rechnen ist, prüfte die Stadt zuletzt drei Erweiterungs-Optionen am HTG für zehn Klassenzimmer sowie Umbaumaßnahmen für die Schaffung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Räume im Bestand: Einen – vergleichsweise teuren – Abriss und Neubau der alten Turnhalle samt zusätzlichen Räumen für den Unterricht, ein neues Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hebel-Gymnasium und schließlich eine von Frank Braun favorisierte Variante – ein schlanker Neubau, der sich im rechten Winkel zum Stelzenbau parallel zum HTG-Sportplatz erstrecken würde.

Die Kapazitätsvergrößerung soll am HTG „mit einem Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe zur Schule“ sicher gestellt werden, teilte die Stadt nach der Klausurtagung mit. Dies deutet auf die Stelzenbau-Variante hin, die Braun gestern abermals als „die pädagogisch sinnvollste Option“ begrüßte. Er hoffe, dass sie in den kommenden drei bis vier Jahren umgesetzt werden kann: Eine kürzere Zeitschiene sei wohl eher unrealistisch.