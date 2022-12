Lörrach Mit zwei hochkarätigen Solisten

Umso wertvoller war die Aufführung, zumal mit dem britischen Sängerstar Mark Padmore ein idealer Interpret für diese Vertonung der Texte des englischen Dichters Thomas Traherne gewonnen wurde. Der Tenor führte seine Stimme geschmeidig und mit plastischer Wirkungskraft durch die Kantatensätze, sang mit vorbildlicher Textverständlichkeit und immer genau an der Gesangsmelodie orientiert. So wirkten die Texte bildhaft in ihrem kindlich staunenden Entzücken. Padmores wortbetonender, erzählender Gesang mit innerer Dramatik wurde zu einer eindrücklichen Beschwörung von Himmel, Sternen, Licht, Engeln, irdischen und überirdischem Glanz und Freudenfeuer.

Das Orchester trug den Gesang des Solisten mit fein nuanciertem Spiel, so dass sich eine harmonische Symbiose aus Wort und Klang, Stimme und Streicherwärme ergab. Darin zeigte sich das hohe Aufführungsniveau bei dieser stimmungsvollen, etwas anderen Weihnachtsmusik, die zum echten Finzi-Memorial wurde.

Leichthändige Brillanz

Das Eröffnungsstück war Mozarts Klavierkonzert B-Dur KV 450, ein Werk, mit dem Mozart einen neuen Maßstab und Meilenstein setzte. In Yeol Eum Son hatte man eine Solistin, die mit leichthändiger Brillanz und klarer Anschlagskultur hervortrat.

Die südkoreanische Pianistin ging die Allegro-Sätze mit Schwung, Eleganz und Detailgenauigkeit an, gestochen exakt in den schnellen Läufen, gepaart mit einer lyrischen Leichtigkeit. Den Mittelsatz horchte sie feinsinnig aus, so zart, als berührten ihre Finger kaum die Tasten.

Auch die bravourösen Passagen im Finalsatz klangen spielerisch-leicht und unangestrengt. Gleiches gilt für das Spiel und die feine Mozartkultur des Orchesters unter Nielsens umsichtigem Dirigat.

Der Höhepunkt

Höhepunkt war Schumanns zweite Sinfonie, die als seine „klassischste“, aber auch sprödeste und am seltensten gespielte gilt. Klassisch war auch die Herangehensweise des Basler Sinfonieorchesters, mit schlankem, transparentem Klang. Die rhythmische Monotonie des ersten Satzes dieser problematischen Zweiten, der mystisch und mysteriös verhalten, wie verschleiert beginnt, bevor der Schleier in einer strahlenden Fanfare dramatisch aufreißt, wurde überlegen und präzise gemeistert.

Das Scherzo glich einem Perpetuum mobile, einem geisterhaften Spuk, kapriziös und sprunghaft. Im choralartigen Motiv dieses zweiten Satzes und im Adagio mit ruhigen Bläserstimmen und entrückter Stimmung achtete der mit dem Orchester hörbar vertraute Gastdirigent auf eine in Proportion, Tempo und Dynamik schlüssige, differenziert abgestufte Schumann-Interpretation.

Im Finalsatz mündete sie mit einer hervorragenden Ökonomie der Steigerungen in einen strahlenden, aufgelichteten Orchesterklang voller Bewegung und Energie. Großer, lang anhaltender Beifall, aber keine Zugabe.