Lörrach Mitmenschen immer im Mittelpunkt

Vier Jahre dauerte das Studium. In dieser Zeit lernte er Verena Müller kennen. Diese stammt aus Haagen und war Lehrerin. Die sehr praxisbezogene Lehrerausbildung hatte sie in Basel gemacht. Während der theologischen Ausbildung durfte Helmut Reith eigentlich keine engen Beziehungen haben. Trotzdem habe er gewusst: „Das ist die Richtige.“ Am 15. Oktober 1971 führte sie der Weg zum Standesamt. Tags darauf läuteten in der Kirche Rötteln die Hochzeitsglocken.

Im April 1972 zog es das Ehepaar wieder in den Kongo. Während er als Missionar tätig war, half sie in der Station tatkräftig mit und erlernte die Sprach der Einheimischen. In dieser Zeit in Afrika wurden dem Ehepaar vier Kinder geboren. Heute gehören elf Enkel zur großen Familie.

1985 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Helmut Reith fand eine Stelle als Pfarrer in den Gemeinden Wittlingen und Schallbach. Von 2000 bis 2007 betreute er zusätzlich die Gemeinde Feuerbach. 22 Jahre, bis zur Pensionierung 2007, bekleidete er die Pfarrstelle.

Nach der Rückkehr arbeitete Verena Reith wieder als Lehrerin. Sie baute die Freie Evangelische Schule Lörrach mit auf und war auch Mitglied des Trägervereins. Auch sie ging 2007 in Pension.

An Ruhestand war trotzdem nicht zu denken. Vier Jahre lang waren sie Hauseltern des „Haus Frieden“ in Steinen-Hägelberg. Das Haus Frieden ist eine seelsorgerische Einrichtungen für alle Gruppen der Gesellschaft.

Die Oberbadische gratuliert herzlich und wünscht noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit.