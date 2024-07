Lörrach: Mittagessen in Schulmensen wird von Freiburger Caterer geliefert

Die Belieferung der Mensen in den 14 Schulen sowie den fünf städtischen Kindertageseinrichtungen erfolgt durch einen neuen Anbieter. Die Vergaben wurden in so genannten Losen ausgeschrieben, für vier von fünf hat Zahner Feinkost aus Freiburg den Zuschlag erhalten, einmal kam SV Business Catering mit Hauptsitz in Düsseldorf zum Zug. Hintergrund ist, dass Verträge ausliefen beziehungsweise gekündigt wurden.