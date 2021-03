Lörrach Mittlere Noten für Lörracher Radklima

In der Kategorie „Fahrrad- und Verkehrsklima“ bewerten Fahrradfahrer die Medienberichte zu Fahrradthemen (2020: 3,5; 2018: 4,0) und Werbung für das Radfahren (2020: 3,2; 2018: 3,7) deutlich besser. Auch der Punkt „Spaß oder Stress“ konnte sich im Vergleich zu 2018 verbessern (2020: 3,3; 2018: 3,7). Bei der Frage nach der Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer gab es eine leichte Steigerung (2020: 3,6; 2018: 3,9).

Den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation will die Stadt weiter intensivieren, mithilfe von Kampagnen und einer aktiven Kommunikation von Projekten. In der Politik und auch in der Bevölkerung sei die Akzeptanz und Selbstverständlichkeit für den Fahrradverkehr gestiegen.

In der Kategorie „Sicherheit“ stieg das Sicherheitsgefühl minimal an (2020: 4,0; 2018: 4,3), allerdings bemängelten die Befragten die Häufigkeit von Konflikten mit Fußgängern (2020: 3,8; 2018: 3,4), was Lutz erstaunte, weshalb man „genauer hinsehen“ werde, wo diese gehäuft auftreten. Die Anzahl von Konflikten in der Fußgängerzone soll durch die geplante Fahrradstraße in der Spitalstraße als Radumfahrung reduziert werden.

In der Kategorie „Komfort“ gab es in den Punkten Fahrradabstellanlagen (2020: 3,6; 2018: 3,4) und Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr (2020: 3,5; 2018: 3,3) minimale Verschlechterungen. Schlechte Noten vergaben die Befragten in Bezug auf Falschparkerkontrollen auf Radwegen (4,6), Führung an Baustellen (4,5), Fahren auf Radwegen und Radstreifen (4,5) und die Breite der Radwege (4,6).

Die Stadtverwaltung hat das Ergebnis ausgewertet und sieht „auf verschiedenen Ebenen Handlungsfelder, die bereits in der Fahrradstrategie als Schwerpunkte festgelegt sind und angegangen werden sollen“.