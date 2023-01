Lörrach Mobiler Pumptrack

Vorgesehen ist, dass „Pumpi“ in den Wintermonaten bis zum Frühling den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil Brombach als Bewegungs- und Sportangebot zur Verfügung steht. Auf dem Parcours können Kinder und Jugendliche mit ihrem Rad, auf dem Skateboard, mit Rollerskates oder auch mit einem Roller ihre Geschicklichkeit trainieren, heißt es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Monaten war der mobile Pumptrack auf dem Bolzplatz am Steinenweg auf dem Salzert aufgestellt. Auch für das kommende Jahr ist vorgesehen, mit „Pumpi“ an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Kindern und Jugendlichen ein Freizeit- und Bewegungsangebot zur Verfügung zu stellen.