Lörrach: Moderne Zeiten bei Schützen

Im Zuge der Erneuerung des aus sicherheitstechnischen Aspekten abkömmlich gewordenen Kugelfangs des 25-Meter-Standes beschloss die Vorstandschaft der Schützengesellschaft Lörrach, auch die in die Jahre gekommene und reparaturanfällige Zug-Schießanlage des 50-Meter-Kleinkaliber-Standes zu erneuern. Die finanziell und technisch aufwendigen Arbeiten wurden von Oberschützenmeister Hubert Knauber und dem technischen Koordinator Marcus Schmied geplant und mit Neuschützen-Coach Heinrich Schulte in Eigenleistung und mit Unterstützung der Mitglieder umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.