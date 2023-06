Lörrach Motettenchor lädt zum Brahms-Abend

Von Romaklängen angeregt

Der Chor lädt ein zu einem Sommerabend mit Volksliedern und Gesängen von Johannes Brahms, die romantische Vorstellungen von unerfüllter und unerfüllbarer Sehnsucht thematisieren. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten „Zigeunerlieder“. In seiner Wahlheimat Wien genoss es Brahms, den virtuosen Romakapellen aus Ungarn im Prater zuzuhören. Die ersten elf der „Zigeunerlieder“ vertonte Brahms im Jahr 1887 während eines Aufenthalts in Budapest: Liebes- und Lebensgeschichten in leidenschaftliche Melodien und Rhythmen gesetzt, die eine Sehnsucht nach dem farbigen, temperamentvollen und ungebundenen Leben widerspiegeln, von dem ein „Biedermeier“ in seiner kleinen Welt kaum zu träumen wagte. Diese Lieder haben ihre faszinierende Anziehungskraft bis heute nicht verloren haben, heißt es in der Ankündigung.

Griechische Solistinnen

Für die Partie der Klavierbegleitung konnte der Motettenchor Lörrach die griechische Pianistin Maria Papapetropoulou gewinnen. Soli werden von der ebenfalls aus Griechenland stammenden Mezzosopranistin Theodora Baka übernommen. Die Leitung hat Joss Reinicke inne.