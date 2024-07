Die Konzerte

Es findet statt am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr in der Nikolauskirche in Lörrach-Hauingen und am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr in der Martinskirche in Müllheim. Die Solisten sind Chaehwan Lim, Klavier; Jieru Ma und Henry Heizmann, Perkussion. Die Musikalische Leitung hat Joss Reinicke. Diese Konzerte werden unterstützt von The Elgar Society, England.