Lörrach: Motettenchor singt Brahms Requiem

Der Wiener Kritiker Eduard Hanslick war irritiert und verglich den Orgelpunkt am Ende des dritten Satzes in Brahms’ „Deutschem Requiem“ mit der „beängstigenden Empfindung, die man beim Eisenbahn-Fahren durch einen sehr langen Tunnel hat“. Diesen Tunneleindruck von Hanslick, seinerzeit der wichtigste Brahmsianer, konnte das Publikum bei der Aufführung des Motettenchors Lörrach in der vollbesetzten Bonifatiuskirche nicht unbedingt teilen. Denn die Pauke hat hier nicht das ganze Geschehen so dominiert, sondern war in den Gesamtklang des eher kammermusikalisch besetzten Instrumentalensembles integriert.