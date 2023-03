Lörrach Mountainbiker wollen Trail-Netz

Ausblick

Der Verein bleibt aktiv in allen drei „Disziplinen“: Trailbau, Jugendtraining, Gemeinschaft erleben. Die Trainer und Guides stehen in den Startlöchern und luden im Rahmen der Mitgliederversammlung zu neuen Terminen ein. Auch im Trailbau ließen sich weitere Fortschritte verzeichnen.

Wie die Vorsitzenden berichteten, stünde in den kommenden Wochen ein nächster Runder Tisch an, um die Planungen für den zweiten Trail, am Riederfeld, weiterzuführen. „Wir halten an unserer Vision fest – ein Trailnetz in und um Lörrach. Daran arbeiten wir Stück für Stück“, schlossen die Vorsitzen den Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten.

Wahlen

Neben Jahresbericht und Ausblick wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung auch Wahlen durchführt. Die Neuwahlen betrafen alle Ämter: Im Ergebnis wurden alle bisherigen Amtsinhaber bestätigt: Michael Kuttler als 1. Vorsitzender, Oliver Laux als 2. Vorsitzender, Gerold Schmidt als 3. Vorsitzender, Simon Behringer als Schatzmeister, David Trefzer und Björn Siebel als Kassenprüfer sowie Sebastian Giss als Protokollführer.

Informationen rund um den Verein und das Vereinsgeschehen gibt es auf den Social Media Kanälen.