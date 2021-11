Lörrach Mr Snowman darf bleiben

Enge Kooperation mit der Fondation Beyeler

Da die Ausführung letztlich nicht ganz den Vorstellungen der Künstler entsprochen hatte, blieb der Wunsch bestehen, die Idee des Snowman eines Tages zu realisieren. Ein Grobentwurf dafür entstand auf Einladung des Walker Art Center in Minneapolis Ende der 1990er Jahre, welcher jedoch nicht realisiert wurde. Die Skulptur Snowman kam schließlich 2016 zustande. Sie wurde zuerst im Sculpture Garden des Museum of Modern Art in New York gezeigt sowie an weiteren Orten in den USA, wie zum Beispiel auf der Terrasse des Art Institute in Chicago.

Die Zusammenarbeit der beiden Schweizer Künstler Peter Fischli (geb. 1952) und David Weiss (1946–2012) dauerte über drei Jahrzehnte. Ihre Werke zeichnen sich durch einen ausgeprägten Sinn für Humor, eine Liebe zur Poesie und eine Faszination für das Alltägliche aus und sind in einer Vielzahl von Medien ausgeführt.

2016 waren Fischli/Weiss in der Fondation Beyeler in der Ausstellung „Alexander Calder & Fischli/Weiss“ vertreten.