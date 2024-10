Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht einen mutmaßlichen Unfallbeteiligten. Es geht um einen Unfall, der sich zwischen Lörrach und Müllheim ereignet haben könnte. Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr stellten Mitarbeiter des Betriebshofs einer Firma in Lörrach eine Beschädigung an einem Tieflader fest und informierten die Polizei. Der Tieflader sei hinten rechts beschädigt. Der Fahrer des Sattelzugs habe keinen Unfall bemerkt, daher kann weder ein möglicher Unfallort genannt noch die Unfallzeit eingegrenzt werden. Gegen 7.15 Uhr fuhr der Sattelzug über die Gretherstraße/Haagener Straße zu einer Baustelle in der Wintersbuckstraße. Danach fuhr er weiter über die Autobahn A 98 und die A 5 nach Müllheim zur Robert Schuman-Kaserne und wieder zurück nach Lörrach, wo gegen 12.45 Uhr die Beschädigung festgestellt wurde. Das Spurenbild deute darauf hin, dass vielleicht eine Berührung mit einem anderen Lastwagen stattgefunden haben könnte. Der Sachschaden an dem Tieflader wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 / 98 00 0, sucht nun den anderen Unfallbeteiligten beziehungsweise Zeugen, welche Hinweise geben können.