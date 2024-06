Lörrach: Museumsfonds entfaltet nach Depoteröffnung weitere Wirkung

Der Museumsfonds der Bürgerstiftung konnte in den zurückliegenden Jahren zwar angesichts der vorgeschriebenen vorsichtigen Geldanlagestrategie nur geringe Zinserträge generieren. Doch mittlerweile ändert sich nicht nur die Zinslage, sondern auch das Haus von Günter Henn in Brombach erzielt nach der erfolgten Erbschaft für die Bürgerstiftung mit anschließender Sanierung wichtige Erträge. Diese dürfen und sollen aber nicht einfach aufs Konto, setzt Bürgerstiftungs-Vorsitzende Ute Lusche auf einen Mehrwert für die Museumssammlung – und auf das nachhaltige Modell.

Besonderes Werk

Was mit dem Geld möglich ist, zeigten die Verantwortlichen am Freitag anhand einiger Neuanschaffungen und Restaurierungsprojekte im Gegenwert von insgesamt 15 000 Euro. Ein Drittel davon entfällt auf das Werk „Schwertlilien am Vogelbrunnen“ des Lörracher Ehrenbürgers und Künstlers Adolf Strübe – einem bedeutenden Vertreter der klassischen Moderne, der am Hünerberg in Lörrach gewohnt und gewirkt hat. Zwar ist das Museum schon im Besitz eines größeren Konvoluts seiner Werke, doch die Blumen und der Vogelbrunnen, die in seinem Garten am Sonnenrain standen, besitzen nun besondere Strahlkraft. „In diesen stark abstrahierten Bildern der Spätphase geht es dem Maler nicht um den abzubildenden Gegenstand, sondern allein um die von diesem Gegenstand inspirierte Bildwirklichkeit“, ordnete Merk ein. Zum einen sei es eines der wenigen großformatigen Stillleben, die Strübe gemalt hat.