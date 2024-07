Lörrach: Museumsverein mit Sommer-Angebot

Durchs alte Hauingen

Unter anderem führt am Samstag, 27. Juli, 11 Uhr, Vorstandsmitglied und Historikerin Sabine Ehrentreich durch das alte Hauingen und stellt die Geschichte historischer Gebäude vor.

Bus-Exkursion

Vom 29. bis 31. August gibt es eine Bus-Exkursion nach Oberbayern auf den Spuren der Künstler des Blauen Reiters am Staffelsee und Kochelsee. Dort wirkten Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, von der auch das Dreiländermuseum ein bedeutendes Gemälde besitzt. Unterkunft ist in einem Hotel in Murnau, wo sich auch das Gabriele-Münter-Haus befindet. Eine Anmeldung für diese Exkursion ist schon bis spätestens 23. Juli notwendig.