Lörrach Musik für den Frieden

In einem Grußwort bedankte sich Oberbürgermeister Jörg Lutz bei den Akteuren für ihren Einsatz für den guten Zweck. Wie dieser konkret aussieht ­– davon gaben Thomas Schmidt und Bianca Skirl von der Hilfsorganisation Gain/Lörrach Helping Hand den Gästen des Abends einen lebendigen Eindruck. Gain ist eine weltweite Hilfsorganisation mit etwa 200 Standorten in Deutschland – einer davon hier vor Ort. Welche Hilfe konkret geleistet wird, entscheidet sich jeweils projektbezogen, erklärt Thomas Schmidt. Für die Ukraine werden derzeit vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt und in die Ukraine gebracht. Bei Organisation und Koordination im Krisengebiet kommen unserem Verein langjährige Verbindungen zugute, „die wir jetzt glühen lassen“, so Schmidt. Er selbst fuhr gerade in der vorvergangenen Wochen gleich zweimal hintereinander im Konvoi einen 40-Tonner in Richtung Krisenregion – und wird sich kommende Woche erneut auf den Weg machen. Wesentlicher Kostenfaktor bei solchen Hilfskonvois ist – gerade angesichts der aktuellen Benzinpreise – die schiere Strecke von etwa 3000 Kilometern. Die beim Benefizkonzert und bei zwei weiteren gesammelten 3080 Euro leisten dabei wertvolle Dienste: „Ganz konkret können wir damit drei Lastwagen mit Hilfsgütern in die Ukraine schicken“, rechnete Schmidt vor.