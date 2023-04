Lörrach Musik für den Frieden

Lindenberg-Lied

Auch Udo Lindenberg hat sich 1981 zum Thema Krieg geäußert. „Wozu sind Kriege da“ ist ein Lied, wo Lindenberg fragt, „Warum müssen Soldaten losmarschier’n, um Menschen zu ermorden?“ Hier hatte Ina Giese die Leitung übernommen.

Der Oberstufenchor intonierte mit Klavierbegleitung drei Lieder. „We shall overcome“, „Grant us Peace“ und „Imagine“. Letzteres stammt von John Lennon und war von Konstanze Franke sehr gut einstudiert und geleitet worden.

Sehr lebhaft erklang „Hevenu Shalom Alechem“ (Wir wollen Frieden für alle), vorgetragen vom Oberstufenchor.

Ode an die Freude

Drei Werke von John Rutter vervollständigten das Programm. Während das Orchester „Suite of strings“ rhythmisch interessant vortrug, gesellten sich die Chöre bei „The Peace of God“ und „Go forth into the world in peace“ hinzu.

Das Konzert endete mit dem Schlusschor aus Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie, der „Ode an die Freude“. Unbeschwert und klangschön spielte das Orchester des Hebel-Gymnasiums unter der Leitung von Brigitte Schnabel auf. Ebenso stimmten beide Chöre in den Jubel ein. Der Schlusschor ist zugleich die Europahymne – besser kann ein dem Frieden gewidmetes Konzert nicht enden. Denn im Text heißt es unter anderem: „Alle Menschen werden Brüder“ – wenn das doch so einfach wäre.

Hilfe für Ukraine

Die Direktorin des Hebel-Gymnasiums, Stefanie Müller, und Stefan Meyer wiesen auf die Unterstützung und Hilfe vieler aus dem Kriegsgebiet geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher hin. Meyer rief einen aus dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1914 überlieferten „Weihnachtsfrieden“ ins Gedächtnis. Damals hatten deutsche und britische Soldaten in Flandern zum Weihnachtsfest die Waffen niedergelegt und gemeinsam gefeiert.

Fazit: Es sind nicht die Menschen, die sich hassen und in Kriegen töten, sondern sie werden nur von den Befehlshabern aufeinander gehetzt.