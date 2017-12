Lörrach Musik und Tanz für den Nikolaus

Aufgeregte Eltern und Kinder, die vor Vorfreude kaum auf ihren Plätzen sitzen bleiben konnten: Nach einer „Verschnaufpause“ im letzten Jahr lud die Turnabteilung des TuS Lörrach-Stetten am Samstag wieder zur traditionellen Nikolausfeier. Tanzend und turnend zeigten rund 300 Kinder, wie vielfältig das Angebot für die Jugend im Verein ist.



Von Martina Proprenter



Lörrach. Zur Filmmusik von „Fluch der Karibik“ eröffneten die Übungsleiter das Programm. 23 Männer und Frauen kümmern sich derzeit darum, schon die Jüngsten spielerisch an sportlichen Spaß und Koordinationsübungen heranzuführen. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigten die Drei- bis Siebenjährigen zur Musik von Disneys Dschungelbuch. Verkleidet und geschminkt als Tiere des Urwalds balancierten, sprangen und rollten sie über den Hallenboden.



Viel Liebe zum Detail bewiesen die einzelnen Gruppen, die Outfits passend zu ihren Auftritten gestaltet hatten. Zum Lied der Biene Maja wuselten schwarz-gelb gestreifte Kinder des Jugendturnens durch die Halle, die größte Gruppe, das Eltern-Kind-Turnen ab zwei Jahren, trat mit Mauseohren und dem Lied „Die Maus auf Weltraumreise auf.



„Musik bewegt uns“, verdeutlichte Oliver Freitag, der als Abteilungsleiter durch das Programm führte, die einzelnen Gruppen vorstellte und unermüdlich Werbung für den Verein machte. Denn um Feiern wie diese zu ermöglichen, ist der TuS auf Spenden und Altpapiersammelaktionen angewiesen.



Anerkennenden Applaus von Eltern, Großeltern und Ehemaligen der Turnerfamilie bekamen die jungen Boden- und Gerätturnerinnen, die zwar manchmal noch wacklig, aber mit viel Leidenschaft ihre Übungen präsentierten.

„Alles kann ich schaffen, für nichts bin ich zu klein“, lief passend zum Auftritt des Jungenturnens. Wagemutig sprangen sie über Hindernisse, hangelten sich an einer Sprossenleiter entlang und erklommen eine steile Mattenwand. Die gleichaltrigen Mädchen hingegen zeigten zu „Music was my first love“ Hebefiguren und Sprünge mit einem Minitrampolin.



Nachdem alle Kinder vorgetanzt und geturnt hatten, durften sie sich zur Belohnung vom Nikolaus beschenken lassen. Mit kleinen Päckchen in der Hand wuselten die Kinder stolz zu Eltern und Verwandten und ließen nach eineinhalb Stunden Programm den Nachmittag gemütlich ausklingen.



