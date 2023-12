Lörrach: Musikalische Mußestunde der Kantorei in der Stadtkirche

Die Kantorei trat in Kammerchorgröße von 18 Personen auf. Instrumental unterstützt wurde das Ensemble von der Streichergruppe „Vielsaitig“. 0 Die hervorragenden Gesangsolisten des Abends waren Michaela Hauke (Sopran), Joscha Blatzheim (Tenor) und Manfred Blassmann (Bass).

Gerahmt war diese Weihnachtsgeschichte von Werken von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) am Anfang und dem zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter am Schluss. In Rutters Wiegenlied gab es ein „Ave-Maria“ als Engelsgesang: „Gegrüßt seist Du Maria!“ Telemanns Kantate begann mit Luthers Adventslied „Nun komm der Heiden Heiland“, das nach einer Melodie des Klosters Einsiedeln aus dem 12. Jahrhundert gesungen wird. Dieses Lutherlied und seine Melodie erschienen geradezu leitmotivisch wieder in einer Arie des zweiten Stückes des Konzertes, der Kantate „Saget der Tochter Zion“ von Gottfried Heinrich Stölzel (1690 bis 1746).