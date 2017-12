Lörrach Musikalische Zeitreise

Eine Reise durch unterschiedliche Musikepochen präsentierten rund 350 Mitwirkende der Städtischen Musikschule Lörrach an der 17. Nacht der Klänge. Ab 18 Uhr wurde am Samstag im Burghof an verschiedenen Schauplätzen musiziert: Die Stücke reichten vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Von Ursula König

Lörrach. Von den Jüngsten bis zur Kooperation zweier Bigbands deckte die vielseitige Palette musikalisch ein weites Feld ab.

Die beiden Kunstfiguren Vio (Katrin Braun) und Line (Antonia Tittel) sorgten mit Spaß und Klaumauk für auflockernde Übergänge und waren vollauf mit der Zeitmaschine beschäftigt, die rauchend und polternd auf die Epochen einstimmte. Die Kooperationsveranstaltung, die unter anderem vom Förderverein der Musikschule und der Stadt unterstützt wird, setzte auf orchestrale Klänge ebenso wie auf solistische Darbietungen, Neben Popsongs und Kindergesang war vor allem die Reise in den Orient einer der vielen Höhepunkte des Abends.

Der begann im Kammermusiksaal mit der Auswahlklasse, einem Querflötensolo von Anton Neumann sowie einem Oboen- und Englischhorntrio. Im großen Saal ging es weiter mit dem Hauptprogramm. Christoph August, Leiter der Musikschule, kündigte an, dass der Abend etwas Besonderes werden würde – und er hatte nicht zu viel versprochen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz freute sich auf „einen der schönsten Abende im Burghof“. Es sei zu spüren, wie viel „Herzblut“ mit im Spiel sei. Das Bedürfnis, Musik zu machen, sei tief im Menschen verankert.

Die „Reise durch Zeit und Raum“ verging wie im Flug, spannte einen Bogen von der musikalischen Früherziehung bis zu den Kooperationsprojekten mit der Neumattschule und der Fridolinschule. So präsentierte die „Tigerenten-Ukulelenklasse“ der Neumattschule locker und entspannt das bekannte Stück von Bobby Mc Ferrin „Don’t worry, be happy“, und die „Musical AG“ führte glanzvoll in den Orient. Die „Hebelhexen“ erfreuten das Publikum mit ihrer Zauberkraft und Musik aus dem Mittelalter. Gastmusiker beim Hexentreffen der Drittklässler waren Susanne Geist, Markus Niethammer und Tom Braun.

Mit der Zeitmaschine ging es weiter zur Barockzeit. Das Ensemble „Saitenwind“ widmete sich einem Konzert von Antonio Vivaldi, und Jonas von Au verblüffte an der Klarinette mit unglaublicher Virtuosität und einem Stück, das als sehr schwer zu spielen gilt.

„Jazz an der Sektbar“ war während der Pause angesagt, bevor es mit dem Vokalensemble und kunstvoll inszenierten orchestralen Klängen weiterging. Das „Vororchester“ mit den noch sehr jungen Musikern begeisterte mit einem Wiener Walzer ebenso wie mit „Giorgia on my mind“ und zeigte motivierte, vielversprechende junge Talente.

Mit ausdrucksstarker und klarer Stimmführung überzeugte dann das Vokalensemble vor allem mit dem Song „Music“ von John Miles, bevor sich das „Hauptorchester“ der kleinen Nachtmusik von Mozart widmete.

Eine Stimme, die unter die Haut geht, die sanft sein kann genauso wie durchdringend: Damit überraschte die Sängerin Naomi Westlake, die sich zudem selbst am Klavier begleitete.

Zum Schluss einer intensiven Nacht der Klänge boten die Bigband der Musikschule unter der Leitung von Christoph August und das Big Sound Orchestra, geleitet von David Gottschreiber noch einmal pure musikalische Faszination, die von Sängerin Isa Morgenstern verstärkt wurde. Von „Hawai Five-O“ bis „Jump Start“ reichte die vielversprechende Auswahl.

Auf der Hauptbühne endete unter viel Beifall ein Abend, der ganz der Musik gewidmet war. Den musikalischen Ausklang im Foyer übernahm die Lehrer-Schülerband.