Lörrach Musikalisches Kuriositätenkabinett

Lörrach. Das Stimmen-Festival hat die ersten beiden Konzerte für das kommende Jahr bekannt gegeben: „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“ werden am 31. Juli 2018 im Burghof auftreten. „Fat Freddy’s Drop“ am 3. August 2018 auf dem Domplatz in Arlesheim. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am morgigen Mittwoch.

Surrealer Text trifft beschwipste Mitsing-Refrains, Metaebene trifft heimliches Augenzwinkern: Im Rahmen des STIMMEN-Festivals kommt mit Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi ein herrlich schepperndes und groovendes Bandgerüst mit Rapper, in den Burghof Lörrach. Galten Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi mit ihrem musikalischen Kuriositätenkabinett aus Bürsten, Töpfen, Fahrradklingeln, Betonkübeln, brummelnden Kontrabässen und präparierten Gitarren lange Jahre als die Hip-Hop-Band mit den baufälligsten Instrumenten, haben sich neuerdings auch ein paar Synthesizerklänge eingeschlichen, die dem maroden Charme des Bandsounds eine abgespacte Note geben.

Ordentlich rumpeln tut es natürlich immer noch, denn ihre dreckig klingenden Gitarrenmelodien, die einem Spaghettiwestern entsprungen sein könnten, dürfen bei den Tentakeln selbstverständlich nicht fehlen.

Zusammengehalten wird das spektakuläre Quintett von Shaban und Käptn Peng, Shaban baut die Beats, Käptn Peng rappt und gemeinsam sind die fünf Berliner eine kleine Offenbarung.

Am 3. August 2018 kommt die neuseeländische Funk- und Soulband Fat Freddy’s Drop auf den Domplatz nach Arlesheim. Das „siebenköpfige Soul-Monster“, wie sich die Band selbst nennt, sorgt mit seinen Live-Auftritten regelmäßig für brillante Open-Air-Partys. Fat Freddy’s Drop zählt zu Neuseelands erfolgreichsten Live-Bands. Ihre Geschichte reicht zurück bis in die 1990er-Jahre, als sich die Gruppe regelmäßig zu Jam-Session in Wellington traf. Erst 2005 nahm die Band ihr Debüt „Based On a True Story“ auf, welches in ihrem Heimatland umgehend zum Hit-Album aufstieg – zwei Jahre verbrachte es daraufhin in den Top-40-Charts und erhielt neunmal Platin.

Wegen ihrer Hingabe und ihres Improvisationstalents werden die Kiwis als herausragende Live-Band gefeiert – auch in Europa. Schnell spricht sich herum, dass sich ihre Lieder vor allem auf der Bühne entwickeln. On Stage sind die sieben Vollblutmusiker in ihrem Element und spielen kurzerhand und seitdem regelmäßig vor Tausenden. Bis heute gilt: Wer diesem Kiwi-Hybrid-Sound aus Dub, Reggae, Soul, Funk und Hip-Hop mit Technoeinflüssen erst einmal verfallen ist, wird sich ihm nicht mehr entziehen können, versprechen die Veranstalter. n Der Karten-Vorverkauf für beide Konzerte beginnt am morgigen Mittwoch. Tickets sind im Kartenhaus im Burghof Lörrach, online unter www.stimmen.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich