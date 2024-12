Lörrach: Musikverein Brombach überzeugt mit seinem Jahreskonzert

Viel Arbeit hatten die Musiker in das Stück „Laurena“ des flämischen Komponisten Johan Nijs investiert. Zahlreiche schöne Melodien wurden den Zuhörern präsentiert. Mit Klängen von George Gershwin wurde dieser Programmteil beschlossen. Dabei erklangen schön für das Blasorchester adaptiert die „Rhapsody in Blue“, das berühmte „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“ sowie die Filmmusik „Nice Work If You Can Get It“.