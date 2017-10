Lörrach Mutter verletzt – Brüder greifen zum Schlagstock

Lörrach (dr). Zwei Lörracher Brüder im Alter von 19 und 21 Jahren mussten sich am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht Lörrach verantworten. Sie wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Mit ihnen saß ein 22 Jahre alter Kumpel auf der Anklagebank, der den beiden anderen geholfen haben soll. Wie sich bald herausstellte, handelte es sich um einen ein eindeutigen Fall von Selbstjustiz. Die Vorgeschichte Am 26. Mai dieses Jahres waren zwei Jugendliche an der Wohnung des jüngeren Bruders und dessen Mutter in Lörrach aufgetaucht. Sie sollen eine junge Frau gesucht haben. Gewaltsam drückten sie die Haustür auf. Dabei verletzten sie die hinter der Tür stehende Mutter der beiden Brüder. Außerdem sollen die beiden Eindringlinge mit einem Baseballschläger bewaffnet gewesen sein. Selbstjustiz Das wollten die beiden jetzt vor Gericht stehenden Brüder nicht tatenlos hinnehmen. „Die Polizei macht doch wieder nichts und alles verläuft im Sande“. So äußerte sich der jüngere der angeklagten Brüder vor Gericht. Darum habe man die Sache selber in die Hand nehmen müssen. Am nächsten Tag seien sie losgezogen. Nach Ansicht des Gerichts hatten sie vor, den beiden Jugendlichen vom Vortag eine Abreibung zu erteilen. Der jüngere Angeklagte führte dazu einen Teleskopschlagstock bei sich. Jetzt kommt der 22-jährige Kumpel ins Spiel. Da beide Brüder keinen Führerschein besitzen, fuhr dieser sie mit seinem Auto zu einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße. Im zweiten Stock des Hauses hielt sich zumindest einer der Jugendlichen vom Vortag auf. Da er nicht öffnete, traten die Brüder die Tür ein. Ohne große Diskussionen griffen sie den jungen Mann an. Mit einem Schlag mit dem Schlagstock auf den Oberschenkel brachte man ihn zu Boden. Anschließend verpassten ihm die Angreifer mehrere Fausthiebe und Tritte. Noch nicht genug Da der zweite Jugendliche vom Vortag nicht anwesend war, suchte man ihn über Wochen hinweg. Zwei Monate später wurde er im Grüttpark gesichtet. Wieder zogen die beiden Brüder los – erneut bewaffnet mit einem Schlagstock. Vier Mal hätte der jüngere Bruder auf das zweite Opfer eingeschlagen, berichteten unbeteiligte Zeugen. Mehrere stark blutende Platzwunden am Kopf waren die Folge. Strafen Nach der Beweisaufnahme war klar, dass der 22-Jährige Kumpel nur geringe Beihilfe geleistet hatte. Der Vorsitzende Richter Martin Graf regte eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 2500 Euro in Raten an. Der Angeklagte nahm diesen Vorschlag an, da er so als nicht vorbestraft gilt.

Der Staatsanwalt beantragte für den 19-jährigen Angeklagten eine Jugendstrafe von einem Jahr. Da der Angeklagte nicht einschlägig vorbestraft sei, könne die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Für den 21-jährigen Bruder beantragte er nach Erwachsenenstrafrecht ebenfalls ein Jahr auf Bewährung.

Das Jugendschöffengericht verhängte letztlich zwei Mal zehn Monate auf Bewährung für die Angeklagten. Der 19-Jährige bekam einen Bewährungs- und Betreuungshelfer beigeordnet.

Ferner wurden Urinkontrollen auf Drogenkonsum und ein Antigewalttraining angeordnet.