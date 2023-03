Lörrach MV Hauingen zieht positive Bilanz

Jugendarbeit

Jugendleiter Chris Ecker erwähnte die Ausbildungsaktivitäten der zurzeit elf Jugendlichen unter 18 Jahren. Querflöte. Trompete, Posaune und Schlagzeug werden unterrichtet. Eileen Göttle errang das Leistungsabzeichen des Alemannischen Musikverbands in Bronze. Höhepunkt im Vereinsjahr war die Bildung des Projektorchesters „Noten-Chaoten“ mit Schülern aus benachbarten Musikvereinen.

Kasse und Wahlen

Trotz Mindereinnahmen infolge Corona und einer rückläufigen Anzahl an Passivmitgliedern präsentierte Schatzmeister Klaus Rempfer ein nahezu ausgeglichenes Kassenbuch. Die zuletzt erfolgte Beitragserhöhung sei von vielen mit verständnisvollen Worten bedacht worden, ergänzte Vorsitzender Gertz.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Hünenberger (2. Vorsitzender), Petra Stell (2. Kassiererin) und Nicole Schepperle (Schriftführerin). Für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen und mit Dank verabschiedeten Jugendleiter Chris Ecker ist Eileen Göttle nachgerückt. Sie wird den Nachwuchs zusammen mit Lisa Möschlin leiten.

Dank und Ausblick

Dankesworte der Gemeinde für vorzügliches kulturelles Engagement und erfolgreiche Jugendarbeit überbrachte die stellvertretende Ortsvorsteherin Annette Bachmann-Ade. Sie bezeichnete die Arbeit des Musikvereins als „beispielhaft und unverzichtbar für die Dorfgemeinschaft“.

Im Ausblick auf das laufende Jahr kündigte der Vorstand unter anderem an: Mai-Wecken am 1. Mai, Doppelkonzert mit der Formation „Music@Coeur“ am 14. Mai ab 16 Uhr, Pfarrfest am 23. Juli, „Summerfescht“ am 29. und 30. Juli, Jahreskonzert am 4. November, Mitwirkung am Volkstrauertag (19. November).

www.musikverein-hauingen.de