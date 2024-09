Lörrach: Mykoplasmen auf dem Vormarsch

Die elfjährige Klara ist eine Sportskanone. Aktuell aber hängt sie in den Seilen. Selbst kleine Anstrengungen lassen sie nach Luft ringen. Der Husten ist hartnäckig, ziemlich grässlich hört es sich an, wenn die Sechstklässlerin tief Atem holt. Das Rasseln hört man selbst ohne Stethoskop. Kinderärztin Dr. Nicole Kröger diagnostiziert eine Mykoplasmen-Infektion. Aktuell treten diese auch in ihrer Kinderarztpraxis in Stetten gehäuft auf.