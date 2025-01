Lörrach: Nach Brand: Polizei nimmt Mann fest

Der 32-jährige Mann wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigt, am Montag gegen 10 Uhr einen Brand in einer Wohnung in der Teichstraße gelegt zu haben. Kurz nachdem seine Lebensgefährtin nach Hause gekommen sei, habe sie den Brand in der gemeinsamen Wohnung bemerkt. Der Tatverdächtige sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort gewesen, heißt es in der Mitteilung. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert.