Eric Bintz Foto: Bernhard Konrad

Der Treff schlägt auch die Brücke in den Stadtteil. So hat er sich jüngst am großen Quartiersfest beteiligt. Neuerdings ist zudem ein Brezelfrühstück vorgesehen, das andernorts in Lörrach bereits erfolgreich etabliert wurde: auch dies ein Weg in die Mitte der Gesellschaft – zu Dialog, Austausch und einfach zum Beisammensein. „Atmosphärisch“, sagt Bintz mit Blick auf die brutale Aktion im vergangenen Jahr, „ist nichts zurückgeblieben.“

Das Hochschulprojekt

Der Stadtteiltreff lebt– und er entwickelt sich in seiner Nutzungsvielfalt womöglich zum neuen Herz des Salzert. Ohnehin ist die SAK-Quartiersarbeit derzeit zivilgesellschaftlicher Partner für den Projektantrag „Mein Salzert – für Jung und Alt“. Mit Umfragen und Workshops sollen im Stadtteil die Bedürfnisse auf dem Salzert generationsübergreifend ermittelt werden.

Katrin Lettmann und Léopold Bouchard vor dem renovierten Gebäude Foto: SAK Lörrach

Und: Der Treff des SAK ist nun samt seiner Quartiersarbeit Teil einer grenzüberschreitenden Initiative. Er kooperiert als Praxiseinrichtung mit dem trinationalen Hochschulprojekt CELIS. Angefragt wurde er von der evangelischen Hochschule Freiburg.