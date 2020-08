Lörrach Nach zehn Jahren ist Schluss

Holger Christl verstand sich 2010 nicht als Gastronom, eher als Einzelhändler mit angeschlossener Gastronomie. Der Lörracher führte seit 1980 ein Lotto-Geschäft in der Wallbrunnstraße, das 1996 an den Alten Markt umsiedelte. Dieses war zweigeteilt: Man konnte dort Lotto spielen, Tabak und Zeitschriften kaufen und unten war ein Bistro untergebracht.

Christl wollte 2010 aus dem Berufsleben ausscheiden, ließ sich dann aber doch davon überzeugen, dass die neue Tätigkeit genau das Richtige für ihn sei. Im nächsten Jahr blickt er nun auf zehn Jahre Tennisklause-Betrieb zurück, was er zum Anlass nimmt, seine Tätigkeit zu beenden. Er ist 71 Jahre alt und will nicht mehr sommers sechs Tage und winters fünf Tage in der Woche in der Klause stehen, um seine Gäste zu bewirten. Zumal der freie Tag immer dazu genutzt werden musste, Lebensmittel für das Gasthaus einzukaufen. „Es hat mir immer Spaß gemacht, hier zu arbeiten“, zieht Christl ein zufriedenes Fazit. „Ich habe auch alte Kundschaft hergebracht“, sagt er. Sehr viel Freude hat ihm die Betreuung der Teilnehmer des Jugendcamps gemacht, wo er regelmäßig für 40 bis 45 Jugendliche gekocht hat. Dieses Jahr waren coronabedingt nicht so viele junge Tennisspieler da. Auch die Stammtische, die sich dienstags und freitags treffen, waren bei ihm willkommen. Er war mit den meisten Gästen per „Du“.