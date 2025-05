Zu einem Brand kam es am Donnerstag gegen 18.40 Uhr in einem kleinen Scheunenanbau in der Unterdorfstraße. Dies wurde durch einen Nachbarn früh bemerkt und das Feuer mit dem Gartenschlauch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. In dem Anbau befanden sich überwiegend Spielsachen und gelagertes Brennholz. Ursache für den Brand könnte ein Kinder-Elektroauto gewesen sein, dessen Batterie sich aufgrund eines technischen Defekts entzündet haben könnte. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung ergaben sich laut Polizei nicht. Das gelagerte Brennholz wurde nicht von dem Feuer erfasst. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.