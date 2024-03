Es gibt einen Interessenten für den Restaurantbetrieb. Foto: Marco Fraune

Ein Leerstand

Aktuell gibt es keinen Gastronomie-Betrieb mehr in der Vorzeige-Immobilie der Stadt. Zwischen Mitte November und Mitte Februar war noch ein Käse-Pop-up-Restaurant aktiv, was aber von Beginn an als eine Übergangslösung gewertet wurde, um dem Leerstand entgegenzuwirken. Zur Erinnerung: Als Betreiber fungierte bis zur Aufgabe Mitte 2023 die bbv Gastro-Gesellschaft, eine der größten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen in der Region. Den Zuschlag für das Konzept mit Gastronomiebetrieb und Seminaren zur beruflichen Bildung hatte die bbv 2018 erhalten.