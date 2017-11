Lörrach Nachhaltige Mobilität für kommende Generationen

Von Alexander Anlicker

Lörrach. Ein Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro und ein E-Bike im Wert von 2499 Euro sind neben attraktiven Urlaubsreisen die Glanzlichter der Riesentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung.

Gemeinsam mit den Partnern, dem Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein sowie dem Radsportfachgeschäft Andreas Bieg aus Lörrach-Stetten, hatte die Hilfsaktion am Samstag zu einem E-Mobilitätstag am Alten Markt eingeladen.

„Es war eine gelungene Aktion“, lautet das Fazit von Guido Neidinger, Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann und Vorsitzender der Hilfsaktion. Gerade vor dem Hintergrund des diesjährigen Schwerpunktthemas „Kinderarmut“ der Weihnachtsaktion liege es nahe, den sozialen Aspekt auch mit einem ökologischen zu verbinden.

Das findet auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, der am Samstagmorgen beim E-Mobilitätstag vorbeischaute. Kinder – die nachfolgende Generation – und Umwelt seien zwei Dinge, die untrennbar miteinander verbunden seien, betonte der Rathauschef. Angesichts von Hochwasser- und Hurrikan-Katastrophen weltweit sei es nur fair, etwas für die Umwelt zu tun, damit die nächste Generation wieder ihre Gestaltungsmöglichkeiten habe. Die Welt werde vielfältiger, und man müsse sich für alles rüsten. „Entscheidend ist, dass wir möglichst umweltfreundlich unterwegs sind“.

Das Autohaus Schultheiß hat mit dem Toyota Yaris Hybrid Comfort den Hauptpreis der diesjährigen Tombola gespendet, und Andreas Bieg stiftete ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls.

Die beiden langjährigen Partner der Weihnachtshilfsaktion standen am Samstag an ihren Informationsständen vor dem Verlagshaus in Lörrach zum Thema Elektromobilität zur Verfügung.

Oliver Schultheiß beantwortete viele Fragen rund um Hybrid- und Elektroautos. Häufigste Frage sei immer die nach der Reichweite, meinte Schultheiß. „Wer täglich von Lörrach nach Basel zur Arbeit fährt, dem reicht eine Akkuladung eine Woche“, erklärt er. Die mit Elektro- und Benzinmotor ausgestatteten Hybridfahrzeuge – wie der Hauptpreis der Tombola – verbinden das Beste aus zwei Welten. Emissionsfrei und lautlos gleiten die Autos durch den Stadtverkehr, und bei längeren Fahrten schaltet sich der Benzinmotor zu. Mit einem Verbrauch von nur drei bis vier Litern Benzin auf 100 Kilometern – je nach Fahrweise –­ hat der Toyota Yaris Hybrid auch eine hervorragende Klimabilanz.

Noch umweltfreundlicher sind da nur E-Bikes, wie das von Radsport Bieg gestiftete Rad der Marke Bulls, Modell Lavinda Damen Trapez. „Wer einmal damit gefahren ist, will kein anderes Rad mehr“, so Bieg. Vor allem Pendler griffen immer mehr auf E-Bikes zurück.

Reges Treiben herrschte auch am Stand der Hilfsaktion. Die Aussicht, einen flotten Flitzer auf vier oder zwei Rädern zu gewinnen, ließ viele ihre Geldbörsen öffnen, um eine Spende an die Hilfsaktion zu entrichten.