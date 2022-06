Lörrach Nachhaltigkeit erlebbar machen

Filmvorführung

Am Mittwoch, 29. Juni, zeigt die Initiative Micha um 20 Uhr einen Film zum Thema Lebensmittelverschwendung. Anschließend kann diskutiert werden.

Vortrag

Ein Vortrag steht am Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr, auf dem Programm: Andreas Zumach spricht zum Thema „Wie schaffen wir eine gerechte und nachhaltige Weltordnung?“ Seine These: „Die Umsetzung der 17 Entwicklungsziele der UNO ist gemeinsame Aufgabe aller Erdbewohner.“ Zumach war bis 2020 für die Tageszeitung taz Korrespondent bei der UNO in Genf. Er ist ein profunder Kenner der Materie und vermittelt konkrete Ein- und Ausblicke zur Entstehung und zur Erreichung der Ziele, heißt es in der Ankündigung.

Rikscha-Touren

„ZEITBANK plus“ bietet an vier Sonntagen E-Rikscha-Fahrten an. Die Termine: 3., 10., 17. und 24. Juli jeweils ab 15 Uhr, Start ab Kirche in Hauingen. Terminvereinbarung jeweils bis 11.30 Uhr am betreffenden Sonntag unter Tel. 0176/35776561.

Musikalischer Abend

Ein musikalischer Abend mit dem Flötenensemble Flauti Allegri findet am Sonntag, 3. Juli, um 19 Uhr statt. In diesem Rahmen werden auch zwei Projekte vorgestellt, die es zu unterstützen lohnt: Der Verein Rainbow House of Hope arbeitet in Uganda mit benachteiligten Jugendlichen und wird von einem hiesigen Verein unterstützt, der an diesem Abend vor Ort sein und von dem Projekt berichten wird. Jugendliche Gäste aus Indonesien werden über ein Projekt in ihrer Heimat berichten, das vom Partnerschaftskreis des Kirchenbezirks und der Villa Jugendkirche unterstützt wird. Eintritt frei, Spendemöglichkeit für die Projekte.

Spieleabende

An drei Donnerstagen – 7., 14.. und 21. Juli – kann man bei Spielen mit Aha-Effekt gemeinsam Spaß haben und gleichzeitig seinen eigenen Spielraum erweitern; Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Kirche.

Wildkräuterführung

Am Samstag, 9. Juli, 10 Uhr, wird Wildpflanzenpädagogin Hilde Biehl-Höchst unterm Titel „Von Johanniskraut bis Wilde Möhre“ durch die Welt der Sommer-Wildkräuter in der Umgebung von Hauingen führen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der evangelischen Kirche in Hauingen. Dauer: Etwa 3 Stunden. Fragen und Anmeldung unter E-Mail lebendigeshauingen@gmx.

Sommerfest und Ausklang

Am Freitag, 24. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde von 10 bis 16 Uhr ihr Sommerfest. Mit Wild aus heimischem Wald, Nudeln aus Herten, Risotto aus fairem Handel und Kräuterdip mit Kartoffelküchle ist neben der obligatorischen Bratwurst vom ortsansässigen Metzger für Speis und Trank gesorgt. Dazu gibt es Unterhaltung für Groß und Klein.

Das Sommerfest ist gleichzeitig der Ausklang der Ausstellung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.