Lörrach Nachhaltigkeit im Fokus

Das Lauffenmühle-Areal wäre das erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holz- und Hybridbauweise in Deutschland. Die notwendigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes sollen in den kommenden Monaten mit der Kommission Wirtschaft und Standortentwicklung sowie externer Expertise überprüft und spezifiziert werden. Dabei könne unter anderem auf das Knowhow der Handwerkskammer, der Kreishandwerkerschaft und der Verbände sowie führender Holzbau- und Energieunternehmen aus Lörrach und der Region zurückgegriffen werden. Des Weiteren sollen Studien von Instituten und Hochschulen in den Profilbildungsprozess einbezogen werden.

„Ich freue mich auf die politische Debatte über unsere Vision eines Gewerbegebiets, getragen von dem Gedanken der Nachhaltigkeit,“ zeigt sich die Bürgermeisterin erwartungsvoll.

Diese Vision wurde in den Ortschaftsräten Brombach und Haagen sowie am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik vorberaten. Der Gemeinderat wird am 25. März die Weichen stellen.