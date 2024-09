Lörrach: Nachhaltigkeitskonferenz der Stadt

Wie üblich für die Nachhaltigkeitskonferenz, hat das Projektentwicklungsteam des Lauffenmühle-Areals Fachpersonen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen eingeladen, die in ihren jeweiligen Kurzreferaten verschiedene Facetten des titelgebenden Themas vorstellen, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

So wird Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, nun am Samstag, 28. September, 14 Uhr, im großen Sitzungssaal im Lörracher Rathaus einen Einblick in die „Gewerbegebiete und Arbeitswelten der Zukunft“ geben. Die Dozenten der DHBW Lörrach, Harald Nicolai und Matthias Paul, sprechen über praxisnahe Kooperationen mit regionalen Unternehmen am Beispiel des Innopreneur-Circle und der Nachhaltigkeitsscouts. Welchen Mehrwert die WIN-Charta/Klimawin-Kampagne des Landes Baden-Württemberg für Unternehmen hat, berichten Celine Clemens, Projektmanagerin für die Klimaschutzstrategie „Unternehmen machen Klimaschutz“, ein Unterstützungsangebot des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Auch Milena Amrein, Coordinator Corporate Social Responsibility (CSR) bei der Firma A. Raymond in Lörrach, und Maximilian Grether, Inhaber und Küchenchef, Hotel und Restaurant Sennhütte Kleines Wiesental, sprechen. Moderiert wird die vierte Konferenz von Claus-Heinrich Daub, Dozent für nachhaltige Unternehmensführung an Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Universität Basel.