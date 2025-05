Lörrach: Nachruf: „Hof-Frisör“ und Politiker: Horst Moos ist verstorben

Horst Moos wirkte hier in seinem Friseurgeschäft im Innenhof. Ein charmanter Laden im alten Stil, mit Kuckucksuhr an der Wand. Horst Moos war ein klassischer Herrenfriseur. Bürgermeister, Stadtpolitiker, Gewerkschaftsbosse – sie alle fanden hier ihr Stelldichein. In einem Porträt Ende der 90er-Jahre betonte Horst Moos indes, dass zu ihm Kunden aus allen Schichten und allen politischen Richtungen kämen. Wichtig war ihm auch stets: Was auf dem Friseurstuhl erzählt wurde, sollte nie nach außen dringen. Verschwiegenheit war Pflicht. Viele Kunden seien keineswegs nur wegen der stets typgerechten Frisur gekommen, sondern besonders wegen der interessanten Gespräche unter vier Augen, erinnert sich seine Witwe. „Er wusste genau, wer mit wem konnte.“

Moos wurde am 2. Mai 1935 in Freiburg geboren. Im Alter von 17 Jahren kam er nach abgeschlossener Lehre nach Lörrach. Nur zwei Jahre später ging es nach Basel, wo er auch ein Jahr lang bei einem Theaterfriseur lernte. Über Freunde lernte er seine spätere Frau Uschi kennen, die in Berlin lebte. 1979 wurde geheiratet.