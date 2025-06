Lörrach: Nachruf: Vollblutjournalist und engagierter Bürger: Peter Ade ist verstorben

Der Weg zum Journalisten

Geboren wurde Peter Ade im September 1952 in Bad Säckingen, in Rheinfelden wuchs er auf. Schon als Schüler schrieb er gelegentlich für die Badische Zeitung in Rheinfelden, sein Volontariat absolvierte er beim Südkurier.

Dort arbeitete Peter Ade in verschiedenen Redaktionen, auch in verantwortlichen Positionen, am Hochrhein, bis er im Jahr 2005 als freier Mitarbeiter zur Oberbadischen in Lörrach wechselte und fortan insbesondere in der Lerchenstadt und dem Markgräflerland journalistische Akzente setzte.

Einsatz im Ehrenamt

Bald weitete er sein Engagement auf ehrenamtliche Tätigkeiten für das Gemeinwesen aus. In Rheinfelden war Peter Ade bereits Vorsitzender der Volkshochschule gewesen. In Lörrach war er unter anderem Vorstandsmitglied im Lörracher DRK und der Kolpingfamilie in St. Bonifatius.