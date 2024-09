Eine Zeugin teilte der Polizei am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen nackten Mann mit, der in Brombach in mehreren Brunnen gebadet hätte und nun unbekleidet herumlaufen würde. In der Mulsowstraße konnte der besagte Mann angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war er wieder bekleidet. Während der Kontrolle kam ein Familienmitglied des Mannes hinzu und nahm den 34-Jährigen, welcher offensichtlich psychische Auffälligkeiten zeigte, in Obhut und mit nach Hause. Am Freitag gegen 14 Uhr kam abermals eine Mitteilung, dass in der Albertusstraße ein nackter Mann unterwegs sei. Dieser konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich um den gleichen Mann wie beim Vorfall am Mittwoch handelt, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.