Lörrach Nächtliche Randale

Lörrach-Brombach. Zwei alkoholisierte Männer sorgten in der Nacht zum Freitag in Brombach für Ärger. Nach reichlich Alkoholgenuss schrien sie nach Mitternacht in einem Wohngebäude herum und legten sich mit einem Nachbarn an. Als einer der Schreihälse den Nachbarn körperlich anging, wurde die Polizei gerufen. Diese trennte die Streitenden und drohte dem 25-jährigen Aggressor den Gewahrsam an. Die anschließende Ruhe währte nicht lange. Schon nach wenigen Minuten ging das Gezeter von vorne los. Das hattendie Beamten befürchtet und vorsichtshalber noch vor dem Gebäude gew wartet. So waren sie rasch zur Stelle und nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam. Der war äußerst aggressiv, so dass er überwältigt und ihm Handschellen angelegt wurden. Er beleidigte die Beamten auf das Übelste und versuchte sie anzuspucken. Da sich der Festgenommene nicht beruhigte, wurde er in die Gewahrsamszelle gebracht.

Etwa zwei Stunden später erschien sein Kumpel auf dem Polizeirevier und wollte den Wohnungsschlüssel. Da der stark alkoholisierte Mann mit dem Fahrrad zum Revier gefahren kam, musste er einen Alkoholtest absolvieren. Der ergab einen Wert von über zwei Promille, worauf sich der 26-Jährige einer Blutprobe unterziehen musste und angezeigt wurde.