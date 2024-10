Zum Namensursprung

Im närrisch-festlich geschmückten Chäller erinnerte man sich an den geistigen Ursprung der Clique: In „schlechten Zeiten“ pflanzten Hauinger Bauern Mangoldgemüse, das sie in der Umgebung gut verkauften. Der Neid der umliegenden Orte führte zum Spitznamen „Chruttschlämpe“. Die Holzmaske zeigt einen listigen Landwirt, der verschmitzt in die Gegend grinst. Zwar hätten die Chruttschlämpe ihr Domizil seit Jahrzehnten im „Chäller“ der alten Schule, trotzdem seien sie keine Kellerkinder, sondern ein Aktivposten im Dorf, würdigt Ortsvorsteher Schlecht die „knorrigen Gesellen“ als Stars der beliebten Zunftabende.